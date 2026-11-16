Российский подросток избил школьницу в игровом клубе
В Каменске-Уральском Свердловской области подросток избил 15-летнюю подругу в компьютерном клубе TG. Об этом сообщает портал Е1.ru.
По словам очевидцев, причиной агрессии стала ревность — парню не понравилось, что школьница общалась со знакомым. Он несколько раз ударил девушку по голове. После инцидента у пострадавшей остались гематомы.
В полиции сообщили, что установили личности всех участников происшествия и опросили их. В настоящий момент правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трое пятиклассников подкараулили у школы и толпой избили сверстника из-за выброшенной конфеты. Мать пострадавшего обратилась в полицию с просьбой привлечь всех нападавших к ответственности.
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