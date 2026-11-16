В Москве подземка хочет подать иск в 2,6 млн рублей на дебошира за «прогулку» по рельсам

16 ноября 2026, 17:25

Метро Москвы подало иск в 2,6 млн на дебошира за срыв движения на «Печатниках»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Московский метрополитен требует взыскать более 2,6 млн рублей с пассажира, из-за действий которого 19 сентября нарушилось движение поездов на станции «Печатники». Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.





По его словам, в тот день полуголый мужчина спустился на пути Люблинско-Дмитровской линии, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Его действия нарушили график движения составов на 1 час 49 минут.





«Инцидент на станции «Печатники» нарушил движение поездов почти на два часа, а тысячи москвичей столкнулись с задержками вечером по дороге домой. Юристы метрополитена подали иск о взыскании с виновника более 2,6 млн рублей причиненного ущерба», — сказал собеседник агентства.