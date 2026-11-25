Москвичка выдумала историю о подмене эмбриона при ЭКО ради продвижения блога
Московский косметолог заявила о подмене эмбриона при ЭКО, а затем призналась в выдумке истории. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Основательница и главный врач московской частной клиники Ирина опубликовала видео, в котором сообщила: три ДНК-теста показали, что её муж не приходится биологическим отцом их семилетнему сыну.
Позже блогерша уточнила, что и она сама не является родной матерью ребёнка. По её версии, причиной стала ошибка врачей во время процедуры ЭКО — они могли перепутать эмбрионы разных пар. Ирина подробно описала семейную драму и реакцию сына, который не понимал, почему родители плачут.
Однако история оказалась выдумкой — об этом женщина позже заявила лично. По её словам, таким способом команда продвигает её аккаунт. На вопрос, не переживают ли дети из-за подобных публикаций, она ответила, что её сыновья уже взрослые и волноваться не станут.
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