Москвичка вышла позагорать на трассу
Инцидент произошел на одной из столичных трасс. Горожанка попыталась устроить сеанс загара прямо на асфальте, однако её план не реализовался до конца, пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».
На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как девушка в купальнике выходит на дорогу и ложится на проезжую часть. Вскоре к месту происшествия подъехал патрульный автомобиль, из которого вышли инспекторы ДПС для разбирательства.
Это не первый подобный случай в России. Ранее в Новосибирске очевидцы сняли на видео женщину, которая прошлась по пешеходному переходу с обнаженной грудью.
На кадрах нарушительница прикрывает руками груди, двигаясь по тротуару под взглядами прохожих. Детали того инцидента не уточняются.
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