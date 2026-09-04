Москвичка вышла позагорать на трассу

04 сентября 2026, 17:28

Фото: istockphoto/blinow61

Инцидент произошел на одной из столичных трасс. Горожанка попыталась устроить сеанс загара прямо на асфальте, однако её план не реализовался до конца, пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».