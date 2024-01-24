В Башкирии мужчина избил монтировкой друга, которого придавил трактор

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Жителя Башкирии приговорили к 6 годам тюремного заключения.
Mash Batash пишет, что житель города Белебей ехал с другом праздновать свой день рождения. Друг очень просил «порулить». При этом он не умел управлять трактором. Мужчина отказывал приятелю. Тогда он силой перехватил управление спецтехникой и перевернул трактор.
Ноги мужчины придавило, но вместо того, чтобы спасать друга, мужчина достал монтировку и начал его избивать. Потом отправился за другой машиной, чтобы поднять трактор. Пока он отсутствовал пострадавший очнулся и вызвал помощь.
По решению суда владелец трактора приговорен к шести годам лишения свободы.
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Ноги мужчины придавило, но вместо того, чтобы спасать друга, мужчина достал монтировку и начал его избивать. Потом отправился за другой машиной, чтобы поднять трактор. Пока он отсутствовал пострадавший очнулся и вызвал помощь.
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Мария Фирсова