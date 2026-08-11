В Подмосковье пьяная мать вытолкнула трёхлетнюю дочь с балкона 9-го этажа
Жительница Подмосковья вытолкнула свою малолетнюю дочь с балконного ограждения многоэтажки. Подробности приводит прокуратура Московской области.
Жестокий инцидент произошёл в Сергиевом Посаде. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнула свою трёхлетнюю дочь с балкона девятого этажа.
Отмечается, что в момент ЧП в квартире вместе с матерью находились ещё двое малолетних детей. После падения девочка получила множественные травмы, врачи экстренно госпитализировали её в медицинское учреждение.
Следователи предъявили обвинение гражданке. Она признала свою вину, но не смогла внятно пояснить мотивы своего поступка. В ближайшее время правоохранители направят в суд ходатайство об избрании для фигурантки меры пресечения.
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