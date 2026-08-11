В Москве мотоблогерша погибла в страшной аварии с КамАЗом

11 августа 2026, 10:27

51-летняя москвичка на мотоцикле погибла под колёсами грузовика на съезде с МКАД

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистки. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.