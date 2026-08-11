В Москве мотоблогерша погибла в страшной аварии с КамАЗом
В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистки. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Утром 51-летняя Татьяна, работавшая моушн-дизайнером и известная в байкерских кругах, управляла жёлтым мотоциклом RACER SKYWAY.
На съезде к проспекту Мира она оказалась в слепой зоне грузового автомобиля КАМАЗ. В результате самосвал совершил столкновение с мотоциклом. Полученные травмы оказались смертельными для женщины.
Отмечается, что это не первое серьёзное происшествие с участием байкерши за последнее время. В конце июня она попала в аварию в столице, ведя съёмку на GoPro. Тогда Татьяна выжила, но получила тяжёлые травмы. Медики доставили её в реанимацию, а позже потерпевшей установили титановый имплант в плечо.
Читайте также: