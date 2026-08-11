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Российский пенсионер бил червей током и погиб

Под Калининградом пенсионер погиб от удара током при попытке добыть червей
Фото: Istock/apagafonova

В Калининградской области 73-летний пенсионер погиб от удара током во время попытки добыть земляных червей для рыбалки с помощью самодельного устройства. Об этом информирует «Клопс».



Происшествие случилось 9 августа на территории садоводческого товарищества в Гурьевском районе. Мужчина изготовил приспособление из металлического шампура, который обмотал электрическим проводом-удлинителем. Он включал его в розетку и втыкал в грунт.

Черви выползали на поверхность из-за воздействия напряжения. В ходе процесса пенсионер допустил ошибку в последовательности действий и получил электротравму. Родственники нашли его на участке и вызвали скорую помощь и полицию. Медикам не удалось спасти пострадавшего. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ольга Щелокова

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