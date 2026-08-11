Российский пенсионер бил червей током и погиб

11 августа 2026, 10:33

Под Калининградом пенсионер погиб от удара током при попытке добыть червей

Фото: Istock/apagafonova

В Калининградской области 73-летний пенсионер погиб от удара током во время попытки добыть земляных червей для рыбалки с помощью самодельного устройства. Об этом информирует «Клопс».