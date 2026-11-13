В Беларуси грузовик столкнулся с маршруткой, 10 человек серьёзно пострадали
В Беларуси произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси. Подробности приводит пресс-служба белорусского МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Гомельской области. По предварительным сведениям, около 15:00 мск в Житковичском районе на 306-м км автодороги М-10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» 27-летний водитель грузовика Iveco совершал обгон и выехал на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с маршрутным такси сообщением «Минск — Петриков». В салоне микроавтобуса находились 13 человек. В результате аварии десять пассажиров, включая троих детей, получили различные травмы, их доставили в больницу для обследования. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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