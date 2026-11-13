В Подмосковье 20-летний парень зарезал знакомого из-за девушки
В подмосковном Дмитрове 20-летний парень получил обвинение в убийстве знакомого. Подробности приводит пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По версии следствия, 12 ноября текущего года обвиняемый распивал спиртные напитки в доме в рабочем посёлке Икша. Там он поссорился со знакомым: конфликт возник из-за оскорблений в адрес девушки молодого человека.
В ходе ссоры парень нанёс приятелю несколько ударов ножом в туловище. Потерпевший скончался от полученных ранений. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно задержали фигуранта.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли нож. Они назначили судебные экспертизы. Фигуранта допросили и предъявили ему обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время следствие обратится с ходатайством об аресте молодого человека.
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