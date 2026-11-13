В Индии грузовик врезался в туристический автобус, пострадали 27 человек

13 ноября 2026, 18:20

Фото: Istock/Vladimir Dyavhkov

В Индии грузовик врезался в туристический автобус, который следовал по маршруту Мумбаи — Гоа. В результате происшествия пострадали почти три десятка пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.