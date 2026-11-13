В Индии грузовик врезался в туристический автобус, пострадали 27 человек
В Индии грузовик врезался в туристический автобус, который следовал по маршруту Мумбаи — Гоа. В результате происшествия пострадали почти три десятка пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла, когда частный автобус направлялся в сторону Гоа. Грузовик, который следовал в попутном направлении, врезался в него сзади. От удара пассажирское транспортное средство потеряло управление и опрокинулось на мосту.
В результате ДТП пассажиры получили травмы и оказались заперты в салоне. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы. Они провели спасательную операцию и извлекли людей из перевёрнутого автобуса.
Число пострадавших достигло 27 человек, четверо из которых получили крайне серьёзные травмы. Раненых доставили в государственную больницу округа Ратнагири, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Читайте также: