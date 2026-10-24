Москвичка загадочно исчезла по пути домой с тренировки
В Москве девушка загадочно исчезла по пути домой с тренировки. Накануне она поссорилась со своим молодым человеком. Об этом пишет Baza.
Вечером 21 сентября 30-летняя Елизавета С. посетила спортзал и около 22:00 направилась домой через парк «Берёзовая роща». С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Телефон россиянки несколько раз регистрировался в сети, но звонки оставались без ответа.
Возлюбленный Елизаветы немедленно обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры активно ищут пропавшую, а родственники самостоятельно исследуют парк в поисках возможных улик. По словам близких, перед исчезновением девушка была расстроена из-за ссоры со своим молодым человеком.
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