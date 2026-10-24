Москвичка загадочно исчезла по пути домой с тренировки

24 октября 2026, 10:02

Baza: в Москве девушка исчезла по пути домой с тренировки

Фото: iStock/blinow61

В Москве девушка загадочно исчезла по пути домой с тренировки. Накануне она поссорилась со своим молодым человеком. Об этом пишет Baza.