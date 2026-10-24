Жители Приморья устроили диверсию на железнодорожных путях
Прокуратура Приморского края передала в суд уголовное дело против двух жителей города Артём, которых обвиняют в поджоге релейных шкафов на железнодорожной инфраструктуре во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Согласно материалам следствия, в марте 2025 года мужчины совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне между станциями «Вторая Речка — Первая Речка» Дальневосточной железной дороги. За преступление им пообещали денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. При этом злоумышленники зафиксировали свои действия на камеру мобильного телефона, а затем скрылись с места происшествия. Деньги они так и не получили.
Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Материалы передали в Приморский краевой суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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