Жители Приморья устроили диверсию на железнодорожных путях

24 октября 2026, 04:45

Двух жителей Приморья ожидает суд за поджог релейных шкафов

Фото: iStock/Rawf8

Прокуратура Приморского края передала в суд уголовное дело против двух жителей города Артём, которых обвиняют в поджоге релейных шкафов на железнодорожной инфраструктуре во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.