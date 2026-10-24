Жителей Кузбасса напугало мощное землетрясение
В ночь на 24 октября в Кемеровской области произошло землетрясение. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сейсмособытие случилось в 05:24 по местному времени (01:24 мск) в 4,2 километрах к северо‑западу от посёлка Краснобродский Беловского муниципального округа. Магнитуда составила 4,9.
Как сообщил губернатор региона Илья Середюк в мессенджере «Макс», эпицентр располагался в Беловском муниципальном округе. Колебания почвы ощущались в Киселёвске, Белово, Ленинск‑Кузнецком, а также в Прокопьевском и Беловском муниципальных округах.
По словам главы региона, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, сведений о сбоях на предприятиях в зоне сейсмособытия не поступало.
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