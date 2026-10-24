Жителей Кузбасса напугало мощное землетрясение

24 октября 2026, 04:54

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кемеровской области

Фото: iStock/SteveCollender

В ночь на 24 октября в Кемеровской области произошло землетрясение. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сейсмособытие случилось в 05:24 по местному времени (01:24 мск) в 4,2 километрах к северо‑западу от посёлка Краснобродский Беловского муниципального округа. Магнитуда составила 4,9.