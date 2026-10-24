На Ставрополье трое детей и взрослый погибли при пожаре
На Ставрополье в частном доме произошел пожар. Погибли несколько человек. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.
Согласно предварительной информации, вечером в пятницу, 23 октября, в селе Спасском случилось возгорание в частном доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих детей и одного взрослого.
Прокуратура инициировала проверку обстоятельств трагедии. По результатам надзорных действий, при выявлении нарушений, будут предприняты соответствующие меры, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Иваново загорелось производственное здание по изготовлению матрасов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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