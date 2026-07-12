Россиянина на резиновой лодке едва не унесло в Финский залив

12 июля 2026, 12:30

В Ленобласти спасли мужчину на надувной лодке, унесенного ветром в Финский залив

Фото: iStock/ILIA DROVNIN

В Ленинградской области спасатели помогли мужчине, которого на надувной лодке уносило в открытую часть Финского залива. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального МЧС.