Россиянина на резиновой лодке едва не унесло в Финский залив
В Ленинградской области спасатели помогли мужчине, которого на надувной лодке уносило в открытую часть Финского залива. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального МЧС.
В районе поселка Лебяжье Ломоносовского района едва не произошла трагедия. Мужчина, вышедший на воду, столкнулся с сильным ветром, который помешал ему вернуться на берег самостоятельно.
На место происшествия незамедлительно отправилась дежурная бригада спасателей. Они оперативно обнаружили лодку, подняли пострадавшего на борт и переправили его на сушу. Согласно информации ведомства, здоровье россиянина в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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