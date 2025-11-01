Москвичке грозит до четырёх лет за ложное свидетельство о смерти отца
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против 22-летней жительницы Москвы, которая предоставила в ЗАГС поддельное заключение врача о смерти своего отца. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, девушка знала, что отец жив и является фигурантом расследования по делу о мошенничестве. С помощью поддельного свидетельства о смерти она подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении родственника.
Обман вскрылся через соцсети: полицейские нашли видео, где отец звонил дочери в день её свадьбы и поздравлял её, а также зафиксировали их многократное общение.
Суд скоро рассмотрит дело против москвички. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы.
