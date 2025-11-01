В Москве осудят пенсионерку, заказавшую убийство мужа ради домов в Дубае
В Москве осудят пенсионерку, заказавшую убийство мужа ради недвижимости в Дубае. Об этом сообщает столичный следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 25 декабря 2024 года женщина обратилась в детективное агентство с просьбой собрать сведения о супруге. Встретившись с сотрудником, она отметила, что разводится с мужчиной и ищет того, кто сможет расправиться с ним за пять миллионов рублей.
Тогда детектив обратился в полицию. В ходе совместной работы с правоохранителями он снова встретился с заказчицей, сообщил ей о якобы проделанной подготовке и изготовлении яда. Та перевела ему миллион рублей в виде аванса. Когда агент отчитался о якобы выполненной работе, то получил оставшуюся часть суммы.
В итоге фигурантку задержали, позже предъявив ей обвинение по делу об организации заказного убийства.
