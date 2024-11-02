В Москве задержали женщину, обозвавшую строителей «русней»

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В Москве задержали девушку, назвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что жительница Некрасовки была недовольна работой строителей, которые устанавливали дверь для соседей после её ночной смены. Она вышла в подъезд и устроила скандал, начав угрожать работникам пистолетом и назвав их «русней».
Девушку задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней ей грозит до семи лет лишения свободы.
При этом дебоширка заявила, что не боится полицейских, поскольку неоднократно попадала в отделение.
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Девушку задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней ей грозит до семи лет лишения свободы.
При этом дебоширка заявила, что не боится полицейских, поскольку неоднократно попадала в отделение.
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Анастасия Чинкова