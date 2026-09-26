Под Челябинском ВАЗ-2114 с женщиной в салоне разорвало на части в лобовом ДТП
В Чебаркульском районе Челябинской области три автомобиля попали в лобовое столкновение. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».
Авария произошла на 19-м километре автодороги «Бишкиль — Варламово». На встречную полосу выехала «четырнадцатая» и столкнулась с минивэном Hyundai H-1 под управлением 58-летнего мужчины.
Отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения: машину разворотило, кузов полностью смялся, а детали разлетелись по дороге. Скорая увезла в больницу пассажира Lada и людей из Hyundai. Женщина за рулём ВАЗ-2114 получила травмы, несовместимые с жизнью, медики не смогли ей помочь.
Ещё один случай произошёл ранее под Новосибирском. На Чуйском тракте 18-летний водитель без прав вылетел на встречку и устроил аварию, в которой погибли люди.
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