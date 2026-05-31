Москвички жестоко избили девочку из Бурятии
В Москве две женщины жестоко избили девочку из Бурятии. Ребёнка экстренно госпитализировали, передаёт Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошёл в районе Коммунарка. Школьница приехала в гости к подруге, но не смогла попасть в дом из-за разряженного телефона. Тогда ей удалось силой дёрнуть дверь и зайти в подъезд, где она столкнулась с двумя местными жительницами.
Между ними завязался конфликт: женщины оскорбляли девочку по расовому признаку, избивали, в том числе с помощью тяжёлых предметов.
Когда на крики в подъезде выбежала знакомая школьницы, агрессорши начали снимать всё происходящее на телефон, но продолжили наносить побои.
После случившегося подростка экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали сотрясение мозга и множественные раны. Мама пострадавшей написала заявление в полицию — семья требует наказать обидчиц по всей строгости закона.
