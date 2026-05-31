Школьница во Владивостоке облокотилась на ограждение и рухнула с высоты лицом вниз
Во Владивостоке школьница упала с подпорной стены и ударилась лицом о плитку. Она серьезно пострадала, передает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.
Трагедия случилась во дворе на улице Нейбута. Компания друзей играла на площадке, и в какой-то момент девочка-подросток опёрлась на ограждение. Конструкция не выдержала нагрузки и отломилась — ребёнок рухнул с высоты примерно двух метров, перевернувшись в воздухе и упав прямо на лицо.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Предварительный диагноз: сотрясение мозга, перелом руки и выбитый зуб.
