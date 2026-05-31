Полицейские грубо схватили и швырнули на пол беременную женщину
В Нидерландах полицейские грубо схватили беременную женщину и бросили её на землю. Об этом пишет Telegram-канал RT, публикуя кадры случившегося.
Согласно материалу, инцидент произошёл в центре для беженцев. Правоохранители прибыли туда из-за сообщений о вандализме и угрозах ножом. Когда удалось установить подозреваемого, то начался этап задержания. В этот момент к силовикам подошла женщина, которая, предположительно, является беременной женой нарушителя порядка.
На кадрах, которые очевидцы выложили в сеть, гражданка ведёт себя достаточно спокойно, хотя невозможно разобрать, что она говорит полицейским. Однако один из них вдруг хватает женщину за руку и грубо швыряет её на пол. Задержанный тут же бросается на него с кулаками, но его скручивают.
Местные СМИ сообщают, что ведомство изучает обстоятельства случившегося. По уточнённой информации, с женщиной сейчас всё в порядке.
Читайте также: