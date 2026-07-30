В Дагестане девочка получила серьёзные ожоги из-за упавшей опоры ЛЭП
В Дагестане школьница получила травмы из-за контакта с оборванным проводом линии электропередачи. Подробности приводит следственное управление СКР по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 29 июля в селе Курахского района. Причиной падения опоры ЛЭП стала просадка грунта из-за затяжных дождей.
В результате 13-летняя девочка, оказавшаяся рядом, получила ожоги второй степени кисти и обеих стоп. Следственные органы начали процессуальную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют, кто именно отвечал за содержание электросетей. Окончательное процессуальное решение примут по итогам проверки.
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