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В Дагестане девочка получила серьёзные ожоги из-за упавшей опоры ЛЭП

В Дагестане 13-летняя девочка получила ожоги от провода высоковольтной линии
Фото: Istock/BulentBARIS

В Дагестане школьница получила травмы из-за контакта с оборванным проводом линии электропередачи. Подробности приводит следственное управление СКР по региону.



Чрезвычайное происшествие случилось вечером 29 июля в селе Курахского района. Причиной падения опоры ЛЭП стала просадка грунта из-за затяжных дождей.

В результате 13-летняя девочка, оказавшаяся рядом, получила ожоги второй степени кисти и обеих стоп. Следственные органы начали процессуальную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют, кто именно отвечал за содержание электросетей. Окончательное процессуальное решение примут по итогам проверки.

Ольга Щелокова

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