«Уже увёз мусоровоз»: Россиянка родила и выбросила младенца в мусорку
На Камчатке женщина родила девочку дома и выбросила её в мусорный контейнер. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
28 июля в больницу Петропавловска-Камчатского поступила пациентка с признаками недавних родов. Она пояснила медикам, что 22 июля родила ребёнка в домашних условиях, положила новорождённую в мусорный пакет и отнесла к баку у жилого дома.
К моменту, когда следователи начали проверку, мусор уже вывезла спецтехника. Найти девочку до сих пор не удалось. Женщина находится в реанимации, врачи оказывают ей необходимую помощь.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ. В настоящее время следователи осматривают территорию мусороперерабатывающего предприятия, беседуют с сотрудниками и устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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