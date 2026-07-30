«Уже увёз мусоровоз»: Россиянка родила и выбросила младенца в мусорку

30 июля 2026, 16:04

На Камчатке ищут новорождённую, которую мать выбросила в контейнер с мусором

Фото: Istock/globalmoments

На Камчатке женщина родила девочку дома и выбросила её в мусорный контейнер. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.