Москвичку госпитализировали с кровавой рвотой после рецептов от ИИ-знахарки
В Москве 68-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как воспользовалась рецептом из соцсетей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина подписалась на страницу, которую ведёт нейросетевой «травник». На аккаунте публиковали видеорецепты для «здоровья». Пенсионерка поверила в один из них — тот, что обещал очистить кишечник.
Она приготовила отвар с лимоном и чёрным перцем по рецепту ИИ-аватара. Напиток оказался опасным для жизни. Около трёх часов ночи у женщины начались сильные боли в животе, давление резко упало, появилась одышка.
Позже добавилась кровавая рвота. Пенсионерка позвонила родным, и те вызвали скорую помощь. Женщину экстренно доставили в больницу. Там ей оказали первую помощь и объяснили, что такое нейросети.
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