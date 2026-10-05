В Кузбассе разместили 20 кормушек для медведей у садовых посёлков
Представитель министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса сообщил о мерах по снижению риска выхода медведей к СНТ. В лесных массивах региона установили 20 точек с овсом и кукурузой.
В бесебе с VSE42.RU он пояснил, что подкормка должна удержать зверей подальше от дачных участков. Медведи нередко приходят туда в поисках растительной еды.
Перед зимней спячкой хищникам требуется калорийный рацион с большим количеством углеводов. В природе они ищут орехи, ягоды, ранетки и корнеплоды.
В минлесхозе также отметили, что с наступлением первых морозов медведи в любом случае уйдут глубоко в тайгу и впадут в спячку — таков их биологический механизм. Шатуны, по данным ведомства, появляются крайне редко: последний такой случай в регионе был зарегистрирован в 2019 году.
«Чтобы не бояться, важно понимать поведение зверя: он не станет без причины нападать на человека. Наши сотрудники работают в лесу без оружия, нападений не было ни разу», — заверили в министерстве.