Мужчины открыли перекрестный огонь из-за парковки и застрелили ребенка

05 октября 2026, 08:51

Fox News: Девочка погибла при стрельбе из-за парковки в США

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Балтиморе девочка погибла во время перестрелки возле парка Леон-Дэй, где проходило мероприятие молодежной футбольной лиги. Об этом информирует Fox News.