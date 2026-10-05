Мужчины открыли перекрестный огонь из-за парковки и застрелили ребенка
В Балтиморе девочка погибла во время перестрелки возле парка Леон-Дэй, где проходило мероприятие молодежной футбольной лиги. Об этом информирует Fox News.
По предварительным данным следствия, конфликт между двумя мужчинами возник из-за спора о парковочном месте. Словесная ссора переросла в стрельбу. Местные жители открыли огонь друг по другу, а девочка, находившаяся поблизости, оказалась под перекрестным огнем.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили ребенка и 25-летнюю женщину с огнестрельными ранениями. Школьницу срочно госпитализировали, но спасти её не удалось. Другую пострадавшую также доставили в больницу.
Позже выяснилось, что еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно. Следователи продолжают розыск стрелявших мужчин.
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