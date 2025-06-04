Соблазненные деньгами туристы из Тайваня оказались в рабстве в Таиланде

04 июня 2025, 21:22

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Туристы из Тайваня попали в рабство в Таиланде, соблазнившись легким заработком. Они согласились на бесплатное путешествие, но позже в Бангкоке у них забрали телефоны с документами и отправили в Мьянму. История произошла осенью прошлого года. В западне оказались восемь человек.





Три женщины в возрасте от 50 до 60 лет спаслись, заплатив 793 тысячи рублей за свои жизни. По словам одной из них, по фамилии Шен, бандиты держали людей в плену примерно три месяца, давая раз в день белый рис.





«Один мужчина украл мобильный телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но был схвачен бандитами и заперт в подвале, где его жестоко избили», — рассказала собеседница местным СМИ, ее процитировало азиатское издание Bcbay.