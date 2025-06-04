Стрельба по детям в Барнауле: нападавшие задержаны

04 июня 2025, 18:43

Двое мужчин обстреляли из пневматики детей в Барнауле и ранили одного из них

Фото: istockphoto/blinow61

Двое молодых людей, которые могут быть причастными к стрельбе по детям в Барнауле, задержаны полицейскими. Как рассказали в краевом ГУ МВД, все произошло на футбольной площадке в минувший вторник, 3 июня, на улице Крупской. Неизвестные стали стрелять из пневматической винтовки по игравшим на футбольном поле мальчикам. Один из них получил ранение в ногу.





Подозреваемых задержали уже на следующий день. Одному из них 21 год, второму — 22 года. По некоторым данным, на момент происходящего они были в состоянии алкогольного опьянения.



Когда задержанных доставили в полицию, выяснилось, что пневматика принадлежит юноше 2003 г.р. Оружие сейчас изучают эксперты.





«Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства. Сотрудники полиции примут решение в соответствии с законодательством», — добавили в ведомстве.