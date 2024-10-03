Москвичку поймали на кражах в подмосковных магазинах

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Жительницу Москвы задержали по подозрению в кражах товаров из магазинов в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от администратора одного из сетевых магазинов: с полок были похищены средства личной гигиены на сумму более 6 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.Следователи также установили причастность задержанной к ещё одному аналогичному преступлению на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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