Москвичку задержали из-за татуировок с нацистской символикой

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Жительницу Москвы задержали за публичную демонстрацию провокационных татуировок. Открытая одежда не скрывала нацистскую символику и герб Украины.
На 56-летнюю Светлану пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне, передаёт телеграм-канал SHOT. На лопатке женщины красовалась бабочка с нацистскими символами на крыльях, на плече — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом москвичка была в открытой одежде.
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Задержанная сообщила, что тату она набивала в салонах в Москве и Белгороде. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование символики «Азова»* в общественном транспорте.
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Александр Бойцов