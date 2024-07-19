В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма

В Санкт-Петербурге впервые в истории вынесли приговор за пропаганду нацизма.

«Подсудимый Андрей Разин был признан виновным в нарушении части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Разину запрещено в течение двух лет администрировать интернет-сайты. Он частично признал свою вину», — говорится в материале Взгляд.ру.









Расследование показало, что Разин — лидер клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.



Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.