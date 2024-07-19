В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма

фото: istockphoto / gorodenkoff
В Санкт-Петербурге впервые в истории вынесли приговор за пропаганду нацизма.
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга был вынесен первый в истории города приговор по делу о неоднократной пропаганде нацизма.
По данным Следственного комитета, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим свою татуировку с изображением свастики, которую он сделал на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова в Санкт-Петербурге. Также он опубликовал эту фотографию в своем Telegram-канале.
Читайте также:
«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом
Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества
Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать
«Подсудимый Андрей Разин был признан виновным в нарушении части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Разину запрещено в течение двух лет администрировать интернет-сайты. Он частично признал свою вину», — говорится в материале Взгляд.ру.
По данным Следственного комитета, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим свою татуировку с изображением свастики, которую он сделал на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова в Санкт-Петербурге. Также он опубликовал эту фотографию в своем Telegram-канале.
Расследование показало, что Разин — лидер клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.
Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.
Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.
Читайте также:
«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом
Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества
Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать
Мира Полтева