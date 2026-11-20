20 ноября 2026, 13:47

Москвича заключили под стражу по делу об убийстве, которое произошло в 1999 году

Фото: Istock/Akintevs

В Москве следователи предъявили обвинение ранее судимому местному жителю по делу об убийстве, которое произошло в 1999 году из корыстных побуждений. Подробности приводит столичный СК.