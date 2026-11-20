Москвичу спустя 27 лет предъявили обвинение в убийстве ради 1000 долларов
В Москве следователи предъявили обвинение ранее судимому местному жителю по делу об убийстве, которое произошло в 1999 году из корыстных побуждений. Подробности приводит столичный СК.
По информации следствия, 18 ноября 1999 года фигурант в квартире на Алтайской улице напал на малознакомого мужчину, чтобы завладеть его деньгами.
Он связал потерпевшему ноги, надел наручники и избил его. Мужчина скончался на месте происшествия, а виновник похитил 1000 долларов США и скрылся. Правоохранители не смогли найти преступника по горячим следам.
Позже следователи проанализировали собранные доказательства, допросили свидетелей и провели опознание по фотографии. Так они установили причастность 53-летнего мужчины к убийству. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.
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