В Назрани женщина и двое малолетних детей погибли при отравлении угарным газом
В Ингушетии отравление угарным газом унесло жизни женщины и двух малолетних детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагическое происшествие случилось в городе Назрань. В квартире многоквартирного дома в Центральном округе произошла утечка угарного газа, который смертельно опасен для человека.
В результате жертвами отравления стали 41-летняя женщина и двое её сыновей 2020 и 2021 годов рождения. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Отмечается, что угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его присутствия. При высокой концентрации отравление способно быстро привести к потере сознания и смерти.
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