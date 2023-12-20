«Мослента» опровергла информацию о выколотых глазах погибшей москвички

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В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о выколотых глазах у погибшей девушки, которую обнаружили в Подмосковье.
Эти данные опроверг «Мосленте» источник в правоохранительных органах.
Тело 27-летней девушки обнаружили в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское поисковой отряд «Лиза Алерт», сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Известно, что 16 декабря 2023 года девушка поссорилась с матерью и ушла из квартиры в Москве. Она один раз вышла на связь с родственниками, больше родственникам не удалось с ней связаться.
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«Зафиксировано отсутствие правого глазного яблока. По предварительным данным, это посмертная травма, причиненная грызунами», —сообщил собеседник издания.
Известно, что 16 декабря 2023 года девушка поссорилась с матерью и ушла из квартиры в Москве. Она один раз вышла на связь с родственниками, больше родственникам не удалось с ней связаться.
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Мария Фирсова