Моторная лодка с людьми перевернулась на Камчатке

18 августа 2026, 01:53

На Камчатке перевернулась металлическая моторная лодка с рыбаками, один мужчина пропал

Фото: iStock/Stanislav_Moroz

Моторная лодка с двумя людьми перевернулась в Усть-Большерецком округе на Камчатке. Об этом сообщили в канале «МЧС Камчатского края» на платформе MAX.