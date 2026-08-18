Моторная лодка с людьми перевернулась на Камчатке
Моторная лодка с двумя людьми перевернулась в Усть-Большерецком округе на Камчатке. Об этом сообщили в канале «МЧС Камчатского края» на платформе MAX.
Спасатели узнали о случившемся вечером 17 августа. Инцидент произошёл у моста через реку Быструю неподалёку от села Кавалерского. Судно – металлическая моторная лодка – перевернулась по неизвестной пока причине. Одному из находившихся в ней рыбаков удалось выбраться на сушу, второй мужчина пропал без вести.
Сначала на поиски отправились инспекторы Федерального агентства по рыболовству, вскоре к ним присоединились спасатели из села Усть-Большерецк. Однако операции не дали положительного результата. Затем к месту выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС РФ – специалисты взяли с собой два плавсредства и необходимое оборудование. Для расширения зоны поиска с учётом погоды планируют задействовать беспилотный летательный аппарат.
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