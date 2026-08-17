Tesla загорелась возле метро «Физтех» в Москве

17 августа 2026, 20:40

Автомобиль полностью охватило огнём на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: Istock / trikolor

Tesla вспыхнула на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Физтех» в Москве. По предварительным данным, автомобиль загорелся прямо во время движения или вскоре после остановки. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.