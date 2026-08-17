Tesla загорелась возле метро «Физтех» в Москве
Tesla вспыхнула на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Физтех» в Москве. По предварительным данным, автомобиль загорелся прямо во время движения или вскоре после остановки. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
На кадрах с места видно, что машина практически полностью охвачена пламенем. Над автомобилем поднялся густой дым, а огонь быстро распространился по кузову.
Предварительно, внутри Tesla в момент возгорания никого не было. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, что именно стало причиной возгорания автомобиля.
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