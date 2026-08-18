Сон под утяжелённым одеялом едва не стоил жизни девушке на Урале

18 августа 2026, 00:37

Ural Mash: В Магнитогорске девушка едва не задохнулась из-за утяжелённого одеяла

Фото: iStock/Katelin Kinney

На Урале покупка утяжелённого одеяла для борьбы с бессонницей чуть не обернулась трагедией для местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.