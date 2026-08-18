Сон под утяжелённым одеялом едва не стоил жизни девушке на Урале
На Урале покупка утяжелённого одеяла для борьбы с бессонницей чуть не обернулась трагедией для местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Девушка из Магнитогорска приобрела семикилограммовое одеяло, которое должно было помочь ей наладить сон. Через три недели у россиянки начали отекать веки. Она списала все на сезонную аллергию и не связала симптомы с новой вещью, хотя ситуация доставляла неудобства — невозможно было даже использовать линзы. Вскоре опасность стала совсем очевидна.
В одну из ночей жительница Магнитогорска проснулась от удушья, пришлось вызвать скорую помощь. Медики выяснили, что внутри одеяла находились стеклянные гранулы, которые при контакте с кожей вызывали химический ожог, а вдыхание мелких частиц провоцировало сильную аллергическую реакцию. Состояние пациентки быстро пришло в норму, как только она перестала пользоваться «полезным» изделием.
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