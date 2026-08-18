Юристы конгресса США тонут в ошибочных законопроектах из-за ИИ
Юристы конгресса США оказались завалены некачественными законопроектами, сгенерированными искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
Согласно материалу, использование ИИ-инструментов привело к резкому росту числа законодательных предложений, многие из которых содержат грубые ошибки и небрежные формулировки. Искусственный интеллект способен выдавать огромные объёмы текста за короткое время, но юристам теперь приходится тратить значительно больше усилий на проверку и переработку каждого документа.
Один из собеседников Politico рассказал, что ИИ-проекты часто некорректно ссылаются на действующие законы, а законопроекты с важными деталями вызывают путаницу у алгоритмов – например, система не всегда различает между собой налоговый кредит, вычет, исключение и грант. Это серьёзно осложняет работу правового отдела.
Ранее народный артист России Сергей Безруков высказался о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии. С его точки зрения, современные технологии могут облегчить отдельные этапы работы над сценарием для творческих людей, но не более того. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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