Юристы конгресса США тонут в ошибочных законопроектах из-за ИИ

18 августа 2026, 01:01

Politico: Юристы конгресса США столкнулись с некачественными законопроектами из-за ИИ

Фото: iStock/tadamichi

Юристы конгресса США оказались завалены некачественными законопроектами, сгенерированными искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники.