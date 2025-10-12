Красноярские спасатели обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского края осмотрели два труднодоступных места в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице в соцсети.
По новой информации, поисковые группы проверили 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка. Там следов пропавших не нашли.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились 28 сентября в туристический поход в направлении Кутурчинского белогорья. С тех пор об их судьбе ничего не известно.
Недавно стало известно, что сигнал мобильного телефона отца семейства исходит из ранее необследованной местности. Причем эта территория находится намного дальше от зоны поисков.
Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в операциях задействованы только люди с альпинистской спецподготовкой.
