Красноярские спасатели обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели Красноярского края осмотрели два труднодоступных места в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице в соцсети.



По новой информации, поисковые группы проверили 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка. Там следов пропавших не нашли.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились 28 сентября в туристический поход в направлении Кутурчинского белогорья. С тех пор ​об их судьбе ничего не известно.

Недавно стало известно, что сигнал мобильного телефона отца семейства исходит из ранее необследованной местности. Причем эта территория находится намного дальше от зоны поисков.

Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в операциях задействованы только люди с альпинистской спецподготовкой.

Лидия Пономарева

