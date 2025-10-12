Красноярские спасатели обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

12 октября 2025, 09:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели Красноярского края осмотрели два труднодоступных места в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице в соцсети.