Достижения.рф

Появились подробности о найденном мертвым в Москве профессоре Торелло из Италии

Найденный мертвым в Москве профессор Торелло страдал психическим расстройством
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Появились новые подробности о найденном мертвым в Москве основателе школы итальянского языка Альфонсо Торелло. Ими делится РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, педагог страдал психическим расстройством и состоял на учете в ПНД. Смерть не носит криминального характера, а предполагаемая ее причина – самоубийство.

Напомним, тело 53-летнего мужчины обнаружили в ночь на 11 октября возле жилого дома на 2-й улице Синичкина, где он проживал и преподавал. Точные обстоятельства гибели еще предстоит выяснить.

Альфонсо Торелло приехал в Россию из Италии. Он являлся профессором, выпускником нескольких вузов, в том числе Università Popolare di Torino. На сайте его школы говорится, что он родом из Турина.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0