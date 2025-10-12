Появились подробности о найденном мертвым в Москве профессоре Торелло из Италии
Появились новые подробности о найденном мертвым в Москве основателе школы итальянского языка Альфонсо Торелло. Ими делится РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, педагог страдал психическим расстройством и состоял на учете в ПНД. Смерть не носит криминального характера, а предполагаемая ее причина – самоубийство.
Напомним, тело 53-летнего мужчины обнаружили в ночь на 11 октября возле жилого дома на 2-й улице Синичкина, где он проживал и преподавал. Точные обстоятельства гибели еще предстоит выяснить.
Альфонсо Торелло приехал в Россию из Италии. Он являлся профессором, выпускником нескольких вузов, в том числе Università Popolare di Torino. На сайте его школы говорится, что он родом из Турина.
