Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями на Камчатке
На Камчатке в дорожной аварии с участием двух машин травмы получили пять человек. Об этом сообщили в ночь с 13 на 14 августа в Telegram-канале «Госавтоинспекция Камчатки».
ДТП произошло на 24-м километре трассы Елизово – Паратунка. По предварительной информации, 70-летний водитель Nissan AD при повороте налево не занял крайнее левое положение на проезжей части, из-за чего создал помеху для попутного автомобиля Mitsubishi Delica под управлением 31-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадали водитель и четыре пассажира Mitsubishi. Все они получили травмы разной степени тяжести. В отношении водителя Nissan AD возбудили административные дела за невыполнение требования уступить дорогу при перестроении и за нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью.
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