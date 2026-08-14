Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями на Камчатке

14 августа 2026, 02:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Камчатке в дорожной аварии с участием двух машин травмы получили пять человек. Об этом сообщили в ночь с 13 на 14 августа в Telegram-канале «Госавтоинспекция Камчатки».