В ДТП с «Газелью» в Бурятии пострадали пять человек — МВД

15 августа 2026, 18:37

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели», в результате которого пострадали пять человек. Об этом информирует республиканское МВД.