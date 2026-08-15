В ДТП с «Газелью» в Бурятии пострадали пять человек — МВД
В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели», в результате которого пострадали пять человек. Об этом информирует республиканское МВД.
Авария случилась на 375-м километре автодороги Р-258. По предварительным данным, 28-летняя женщина, управлявшая иномаркой Mitsubishi, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с «Газелью» под управлением 44-летнего мужчины.
В ведомстве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали. Среди них — сама виновница аварии, три ее пассажирки, а также пассажирка грузового автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее как минимум восемь машин столкнулись при ДТП на КАД в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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