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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Москве

Пешеход погиб после аварии с мотоциклом на юго-западе Москвы
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На юго‑западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Мужчина погиб на месте, водителя байка доставили в больницу, сообщает корреспондент РЕН ТВ Анастасия Раздобарина.



По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, однако «зебра» находилась всего в нескольких метрах. Мотоциклист пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не получилось.

В результате удара пешеход скончался на месте. Байкера госпитализировали с закрытой черепно‑мозговой травмой и сотрясением мозга.

На месте происшествия остались личные вещи погибшего, а из его телефона продолжала играть музыка. Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Александр Огарёв

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