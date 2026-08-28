Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Москве
На юго‑западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Мужчина погиб на месте, водителя байка доставили в больницу, сообщает корреспондент РЕН ТВ Анастасия Раздобарина.
По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, однако «зебра» находилась всего в нескольких метрах. Мотоциклист пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не получилось.
В результате удара пешеход скончался на месте. Байкера госпитализировали с закрытой черепно‑мозговой травмой и сотрясением мозга.
На месте происшествия остались личные вещи погибшего, а из его телефона продолжала играть музыка. Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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