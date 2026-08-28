Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Москве

28 августа 2026, 23:45

Пешеход погиб после аварии с мотоциклом на юго-западе Москвы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На юго‑западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Мужчина погиб на месте, водителя байка доставили в больницу, сообщает корреспондент РЕН ТВ Анастасия Раздобарина.