Житель Ленобласти получил тяжёлую травму в лесу и запросил помощь
В Кировском районе Ленинградской области завершилась операция по спасению мужчины, получившего серьёзную травму в лесу. Инцидент произошёл недалеко от посёлка Старая Малукса.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», двое мужчин отправились на прогулку, но в походе один из них сломал ногу. Пострадавший лишился возможности передвигаться самостоятельно.
На место выдвинулись специалисты поисково‑спасательного отряда из Шлиссельбурга. К операции также подключились добровольцы ПСО «Экстремум».
Мужчину передали медикам. Бригада скорой помощи госпитализировала его для дальнейшего лечения. Второй участник похода не пострадал.
Ранее в мытищинском лесопарке заблудился подросток. Поисковую операцию организовали сотрудники Мособлпожспаса.
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