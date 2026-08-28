Российская пенсионерка отдала лжеполицейским почти 100 млн рублей

28 августа 2026, 21:43

Мошенники выманили у пенсионерки на Кубани 93 млн рублей

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Краснодарском крае 69-летняя пенсионерка лишилась более 93 миллионов рублей в результате длительной мошеннической схемы. Об этом информирует прокуратура Сочи.