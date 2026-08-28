Российская пенсионерка отдала лжеполицейским почти 100 млн рублей
В Краснодарском крае 69-летняя пенсионерка лишилась более 93 миллионов рублей в результате длительной мошеннической схемы. Об этом информирует прокуратура Сочи.
Злоумышленники вышли на связь с женщиной несколько месяцев назад. Изначально она сообщила неизвестным код из СМС-сообщения, а впоследствии ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой хищения, и пригрозили уголовной ответственностью, если она не будет сотрудничать.
В ходе манипуляций потерпевшая передала курьерам 40 тысяч рублей, вырученных от продажи первой квартиры. Однако аферисты не остановились и склонили россиянку к реализации еще одного жилого объекта стоимостью 53 миллиона рублей. Эти средства также были отданы посредникам.
После получения всей суммы мошенники перестали выходить на связь. Общий материальный ущерб, по данным надзорного ведомства, составил 93 миллиона рублей.
Жертва обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей причастных к преступлению.
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