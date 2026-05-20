Россиянин убил жену и маленькую дочь в Нижегородской области

20 мая 2026, 22:18

Убившего жену с дочерью нижегородца отправили лечиться

В Нижегородской области суд вынес постановление в отношении местного жителя, совершившего нападение на свою полуторагодовалую дочь и гражданскую супругу. В ходе следствия мужчину направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он страдает психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер своих действий, сообщает СК.