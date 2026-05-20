Россиянин убил жену и маленькую дочь в Нижегородской области
В Нижегородской области суд вынес постановление в отношении местного жителя, совершившего нападение на свою полуторагодовалую дочь и гражданскую супругу. В ходе следствия мужчину направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он страдает психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер своих действий, сообщает СК.
Суд постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера в стационаре специализированного типа. Трагедия произошла в городе Балахна. По данным следователей, между мужчиной и его женой вспыхнула ссора, в результате которой он набросился на нее с ножом, а затем тупым предметом нанес несколько ударов своей маленькой дочери.
Ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
