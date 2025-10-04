Мотоциклист сбил пешехода-нарушителя и отлетел в автобус с множеством пассажиров в Уфе

04 октября 2025, 23:57

Мотоциклист сбил пешехода-нарушителя и отлетел в автобус с 18 пассажирами в Уфе

Фото: iStock/sofirinaja

В Уфе мотоциклист за рулем «Сузуки» сбил пешехода-нарушителя, после чего транспортное средство отбросило на автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.