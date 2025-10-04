Мотоциклист сбил пешехода-нарушителя и отлетел в автобус с множеством пассажиров в Уфе
В Уфе мотоциклист за рулем «Сузуки» сбил пешехода-нарушителя, после чего транспортное средство отбросило на автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.
Инцидент произошел в субботу вечером на проспекте Октября. Водитель мотоцикла двигался в направлении улицы имени города Галле, однако допустил наезд на пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте. От силы удара мотоцикл отбросило на автобус ПАЗ, внутри которого находилось около 18 пассажиров.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. Мотоциклиста доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Предварительно, находившиеся в автобусе люди не пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: