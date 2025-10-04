Водитель фуры напился, пока ждал разрешения на въезд в Литву на границе

04 октября 2025, 21:36

Фото: iStock/jes2ufoto

Гражданин Молдавии, водитель грузовика с ячменным солодом, успел выпить алкоголь, пока 14 часов ждал разрешения на въезд в Литву на границе с Беларусью. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, передаёт «Sputnik Литва».