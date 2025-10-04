Водитель фуры напился, пока ждал разрешения на въезд в Литву на границе
Гражданин Молдавии, водитель грузовика с ячменным солодом, успел выпить алкоголь, пока 14 часов ждал разрешения на въезд в Литву на границе с Беларусью. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, передаёт «Sputnik Литва».
По данным ведомства, водитель прибыл на пункт пропуска «Каменный Лог» трезвым и успешно прошёл все проверки на белорусской стороне. Однако при пересечении литовского пункта пропуска в крови мужчины обнаружили 2,58 промилле алкоголя.
Инцидент произошёл на фоне растущей напряжённости на литовско-белорусской границе, где недавно было зафиксировали нелегальное авиасообщение на воздушных шарах между двумя странами.
Сейчас ведётся разбирательство по факту нарушения правил перевозки и безопасности на границе.
